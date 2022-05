Az Ovi-Kupa megálmodója, elindítója Kapásné Pusztai Edit volt, a Corvina Óvoda intézményvezetője. Elmondta a kezdetektől nagy sikere van a vidám versenynek, ahol egyéniben és csapatban is értékelik a kicsiket. A legjobbak oklevelet, érmet, a győztesek mindezen felül kupát is hazavihetnek. Az elmúlt két évben sajnos nem tarthatták meg, így most fogadhatták 25. alkalommal a vendég óvodáscsoportokat. A házigazda óvodások is minden alkalommal indulnak a versenyen.

Idén három versenyszámban mérették meg magukat a 12 fős csapatok. Volt rövidtáv futás, helyből távolugrás és célba dobás. Izgalmas küzdelmeket láthatott a zsűri.

Az óvodák között sportversenynek az időjárás is kedvezett, kellemes hőmérséklet mellett küzdhettek meg egymással az ovisok. A verseny után frissítő italok és finom falatok várták a kicsiket.