Gazdag programot állítottak össze a szervezők az idei egészségnapon, újdonsággal is bővítették a repertoárt. Reiner Ivett hangterapeuta Hangfürdő címmel tartott harmonizáló koncertet több alkalommal a délelőtt folyamán, de illatterapeuta is megtalálható volt a programon. Az újra­élesztés fontosságáról Reményi László mentőtiszt tartott előadást, valamint Mester Miklós az immunerősítésről beszélt, összegezve a járvány utáni tapasztalatokat. Az ismeretterjesztő előadások is számos érdeklődőt vonzottak.

Természetesen ezúttal sem maradtak el a bemutatóval egybekötött természetgyógyá­szati szaktanácsadások és a biokertészetből származó gyógynövények ismertetője. Kineziológiával is ismerkedhettek, de kipróbálhatták a Bemer- és Magneter-terápiát is az érdeklődők. Népszerű volt ezúttal is a láb- és lazító hátmasszázs, valamint a látványos mozgásterápiás be­mutató.

Egészséges ételeket és gyógyteákat, illetve mentes ételeket és cukrászsüteményeket is kóstolhattak a jelenlévők. A rendezvény ingyenes volt.

A programot a Bácskai Művelődési Központ szervezte, de a Baja Városért és Egészségéért Közalapítvány és a Bajai Szent Rókus Kórház Egészségfejlesztési Irodája is támogatta.