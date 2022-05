Bár a szibériai tigris magányos állat, a vadasparkban gyakran együtt élnek a családok, Léna és Lyuba is apával és anyával marad, csak akkor ajándékozzák el őket, ha másik állatkert kéri. Igazán jó soruk lesz, megkapnak mindent, ami az egészséges fejlődéshez szükséges. Várhatóan igazi nagymacskák lesznek, hiszen a szibériai tigris a legnagyobb, az oroszlán súlyát is meghaladó tömegű macskaféle, testtömege elérheti a 300 kilót is.

– A legnagyobb, természetben befogott szibériai tigris 306 kilós volt, de állatkertekben nem ritka, hogy e fölé mennek, mert jól tápláltak, kevesebbet mozognak és vitaminokat is kapnak. Eredetileg két-három naponta vadászik és akkor egyszerre 50 kiló húst is képes megenni. Azonban nálunk mindennap kapnak enni, így fejenkénti fogyasztásuk 10–20 kiló hús naponta. Jelenleg 24 nagymacskánk van, napi 250 kiló húsfogyasztással – árulta el Tóth Tibor.

A szibériai tigris veszélyeztetett faj. Az 1200-as években még elterjedt volt Kína és Mongólia északkeleti részén, Koreában és Dél­kelet-Szibériában.

– Ma már csak igen kis populáció, 400–500 egyed él vadon Szibéria távol-keleti területein, az Amur vidékén és Északkelet-Kínában, de léteznek olyan tanulmányok, amik csak néhány 10 példányra teszik a vadon élő egyedek számát. Nagyrészt az emberi tevékenység áldozatává váltak. A szibériai térségben igen nagy a szegénység, így egy elejtett példányért, illetve a trófeáért sok pénzt lehet kapni – mutatta be a fajta sajnálatos helyzetét Tóth Tibor.

Lénának és Lyubának azonban nincs miért aggódnia, jó kezekben vannak, mert nemcsak a gondozóik, hanem a látogatók szeretete is körül veszi őket.