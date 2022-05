Az első helvéciai traktoros nap látványos felvonulással kezdődött. Csaknem száznyolcvan munkagép dübörgött végig a településen. A verseny megkezdése előtt Balogh Károly, a település polgármestere, dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, valamint Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke mondott köszöntőt.

Balogh Károly polgármester beszédében méltatta a a XX. század első felében létrejött helyi, majd harminc éve újjáalakult gazdakör munkáját, a település életében betöltött szerepét.

– Az elmúlt években sok fiatal lépett be a gazda körbe, kezdeményezésére rendeztük meg most az I. Helvéciai Traktoros Napot. A rendezvényen a traktoros felvonulás után a gyerekeknek és felnőtteknek is kikapcsolódási lehetőséget kínálnak, a gazdáknak pedig szakmai fórummal is készültek – fogalmazott Balogh Károly.

Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke a gazdák munkáját, összefogását méltatta köszöntőjében, Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke az agrárium jelentőségét emelte ki.

– Az agrárium az elmúlt időszakban összetartó ágazattá nőtte ki magát.

A járvány ideje alatt és napjainkban is az élelmiszer ellátás és biztonság nagyon fontos kérdéssé vált. Köszönet illeti a gazdákat az elmúlt két évben kifejtette tevékenységükért – hangsúlyozta ki Gáspár Ferenc.

A traktorosok az ország különböző pontjairól érkeztek. Fotó: Gulyás Sándor

A traktoros nap megszervezése Kaszt Balázs nevéhez fűződik, aki maga is oszlopos tagja a Helvéciai Szőlősgazdák és Gazdák Körének.

– A tavalyi éveben családostól voltunk Zákányszéken egy traktoros napon, amit a másfél éves gyermektől az idősebbekig mindenki élvezett. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy Helvécián is jó lenne megszervezni a programot, melyhez Göbölyös Károly, Thám Dániel, a Helvéciai Szőlősgazdák és Gazdák Köre és számos helyi lakos nyújtott segítséget. A versenyre mintegy száznyolcvanan regisztráltak. A traktorosok az ország különböző pontjairól érkeztek – mondta el a baon.hu érdeklődésére Kaszt Balázs főszervező.

A köszöntők a traktorosok ügyességi, gyorsulási, erőhúzási versenyeken adtak számot felkészültségükről és tudásukról. A vezetőbírói feladatokat Sörös Attila és Makány Tamás látta el. Az ügyességi versenyt Vékony Kristóf (0-100 LE), Halász Ádám (101LE-), a gyorsulásit Simán Zoltán (0-100LE), Király András (100LE-), az erőhúzót Kovács János (0-79 LE), Hanga Mátyás (80-105 LE), Csóti Gábor (106-159 LE), Gajdácsi Lajos (160-200 LE), Halász Ádám (201LE-) nyerte. A vándor kupát a legeredményesebb traktoros, a vecsési Halász Ádám vihette haza. A tombola fődíját, egy MTZ 50-es traktort Agárdi Károlyné nyerte el.