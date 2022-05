KISKUNHALAS Soha többé nem horgászhat a halasi Sóstón az a férfi, akit a napokban füleltek le a halőrök, amikor egy kifogott méreten felüli pontyot próbált meg hazavinni, ráadásul a fogási naplóba sem jegyezte be, így két szabálysértést is elkövetett – közölte Dobos János, a Sóstó Sporthorgász Egyesület elnöke. Az egyesületi elnök elmondta azt is, hogy most először hoztak ilyen súlyos döntést, amelyet egy nemrégiben a közgyűlésük által elfogadott határozat tesz lehetővé. A horgász a ponty eltulajdonítását a helyszínen elismerte, és a döntés ellen sem fellebbezett – tájékoztatott Dobos János.