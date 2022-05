Christo Polendakov nagykövet elmondta, hogy a logisztika mellett a magas szintű technológiát igénylő ágazatokban, például a járműiparban is Kecskemét partnere lesz Bulgária. Bízik benne, hogy új technológiákat cserélhetnek még a mezőgazdaság és az állattenyésztés területén is, valamint az oktatás, a kutatás és a muzeológia tárgyában is biztató együttműködésnek néznek elébe.

– Mindketten EU tagok vagyunk, azonos jogszabályok alapján működünk. Emellett ezer éve ismeri egymást a két ország és a múltban is kölcsönösen kiegészítettük egymást, s a jövőbeli kapcsolataink is a kölcsönös kiegészítésen alapulnak – hangsúlyozta a nagykövet.