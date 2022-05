– Azt gondoltam, hogy csak akkor döntünk az új névről, ha teljes konszenzus lesz mindenki részéről.

A városvezetés, a fenntartó, a család részéről. Mindenkinél, volt tanítványoknál is azt tapasztaltam, hogy maximálisan támogatja ezt az ötletet. Még az utolsó hetekben azok a meghívottak is örültek és gratuláltak, akik nem tudtak eljönni az avatóra. Nagyon örül mindenki a kezdeményezésnek, és ez engem megnyugtatott, hogy van egy ilyen városi konszenzus ebből a szempontból. Így jutottunk ide, hogy az ő tiszteletére nevezzük el. Mostani diákokat is hívtunk a névadó ünnepre. Azt tapasztaltam, hogy a harmincas korosztály már nem emlékszik a Rátvay névre. Akiket tanított, vagy ismerik a nevét, azok inkább a 40 felé közelednek. Nem jó ez így, hogy nem ismerik, pedig kosárlabda szempontjából nagyon nagy név volt. Ezért fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek is itt legyenek az ünnepségen, megismerjék, hogy ki is volt Rátvay Zoltán, a bajai kosaraslegenda. Nem akartuk, hogy azzal szembesüljenek a következő héten, hogy más nevű sportcsarnokba mennek, és fogalmuk sincs kiről nevezték el. Reméljük, hogy a neve így fennmarad még nagyon sokáig – fogalmazott az igazgató.

Az átadóünnepségen egy meccset is rendeztek a kosaras öregfiúknak, akik éves találkozójukra érkeztek Bajára.