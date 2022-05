Dr. Fekecs Dénes, a BKMPSZ elnöke mondott köszöntőt és ismertette a megyei szövetség tavalyi évi munkáját. A beszámolóban elhangzott, hogy a megyei szervezet tagegyesületeinek száma nem változott, viszont a tagok száma egy év alatt több mint 150 fővel 4680-ra emelkedett, és az ifjú polgárőrök 11 fővel többen vannak, mint 2020-ban. Fekecs Dénes az elismerés hangján szólt arról, hogy országosan is kiemelkedő a polgárőrök által teljesített szolgálati órák száma: a 2020-as 937 ezerről több mint egymillióra nőtt ez szám a tavalyi évben. Ez egy polgárőrre vetítve 220 óra, ami soha nem látott eredmény. A rendőrséggel ellátott közös szolgálati órák száma is emelkedett 24 ezerről 69 ezerre, a határvédelmi szolgálatban töltött órák 5200-ról 25 ezerre.

Erősödött a polgárőrség aktivitása

A jogsértés miatti visszatartások száma 259-ről 1060-ra, a jelzésadás 94-ről 2177-re emelkedett. A polgárőrök különböző helyzetekben történt segítségnyújtása is növekedést mutat, 1419-ről 1686-ra nőtt. – E számok is mutatják, hogy eredményes évet tudhatunk magunk mögött. A polgárőrség aktivitása erősödött. A járvány idején megnőtt az egyesületek karitatív tevékenysége, ezért ideje volt visszafoglalnunk a közterületeket, ott ellátni a szolgálatot, mint ahogyan ez egyik alapfeladatunk. Ahogyan a számok is mutatják, ez sikerült – mondta az elnök, hozzátéve, hogy a Lovas és Kutyás Tagozat keretében a megye 16 egyesülete lát el szolgálatot, 132 fővel, a lovasok több mint 12 ezer szolgálati órát teljesítettek.

A Határvédelmi Tagozathoz a megye 15 egyesületének 352 polgárőre csatlakozott, összesen 25 ezer szolgálati órát teljesítve. Mindez rendkívüli terheket ró a polgárőrségre a gazdálkodás tekintetében.

Folyamatosak a fejlesztések

A megyei szövetség tavaly csaknem 46 millió forint támogatást kapott a költségvetésből, melynek egy része céltámogatás volt. A Magyar Falu Program és a Városi Civil Alap kiírásain 24 egyesület pályázott sikerrel, összesen több mint 83 millió forintot elnyerve, többek között gépjármű- és eszközbeszerzésre, ingatlanfelújításra és rendezvényszervezésre. Elhangzott, hogy összesen 129 jármű áll rendelkezésére a megyében működő polgárőr egyesületeknek, ebből 85 saját tulajdonban, 44 járművet pedig az egyesületek üzembentartóként használnak, melyeket a rendőrségtől, helyi önkormányzattól vagy más szervtől kaptak.

Emellett 90 kerékpár, 25 motor és két elektromos kerékpár segíti a polgárőrök szolgálatellátását a megyében.

Dr. Fekecs Dénes kiemelte: a tavalyi eredmények alapján a polgárőrség teljesítette a megye lakosságának és a társszervek elvárásait. Nélkülözhetetlen munkát végeztek a veszélyhelyzetben, a határon és a taglétszámuk a nehéz idők ellenére is növekedett. Az idei évre vonatkozó célokról elmondta: kimelet fontosságú a közterületek védelme, a közlekedésbiztonság javításában való közreműködés és a déli határvédelem.