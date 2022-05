Egykori alma materükben jöttek össze az urak a napokban. Vidám hangulatban nosztalgiáztak, de megemlékeztek elhunyt osztálytársaikról és tanáraikról is. Egykori osztályfőnökük sem lehetett már közöttük, így egyetlen még ma is élő tanáruk, Bóka József töltötte be e napra az osztályfőnöki szerepet.

Az öregdiákok egyik egykori osztályukban tarthatták meg az érettségi találkozójukat.

A gimnázium jelenlegi igazgatója, Szabó István nagy tisztelettel fogadta őket. Elárulta, nagyon ritka, hogy 60 éves osztálytalálkozónak adjanak helyet, így különösen nagy öröm számára ez az összejövetel. Ezt követően bemutatta a neves gimnázium mai arculatát, képzési kínálatát, versenysikereit, pezsgő diákéletét.

Bóka József – osztályfőnöki szerepében – mondott köszöntőt, állva. Vallja, meg kell tisztelni a diákokat azzal, hogy állva közlik velük a fontos dolgokat. Elárulta: még ő maga sohasem volt 60 éves érettségi találkozón, így nagyon boldog. Még a sajátján sem, mivel azt meg sem szervezték. Ezt követően a beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az öregdiákok mondjanak köszönetet egykori iskolájuknak, amiért kiváló útravalót kaptak, ahol igazán emberré válhattak, elindulhattak a nagybetűs élet útján.

Olyan emberi tartást kaptak, mely az életük során mindig segítette őket a nehézségekben is, hogy becsülettel tudjanak harcolni.

Az osztálytalálkozón részt vevő öregdiákok: Borsos Zoltán, Ficsór Ervin, Homoki László, Kovács Gergely, Kovács Sándor, Kuluncsics Péter, Magyar János, Méhes Lajos, Panyik Imre, Tóth Imre és Tóth Tibor, valamint Bóka József tanár úr.