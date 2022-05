A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért országos akcióhoz kapcsolódva péntek délelőtt a város két helyszínén szedtek szemetet a KIK-For Kft., a Kecskeméti Városfejlesztő Kft., az Aipa Nonprofit Közhasznű Kft. és a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. munkatársai. A több mint húsz lelkes dolgozó a Homokbányán, illetve az Arborétum környékén tisztította meg a területet az eldobott hulladékoktól. A környezettudatos megmozduláshoz csatlakozott Sipos László, a Homokbánya térségének önkormányzati képviselője is.

Az önkormányzati tulajdonú cégek összefogásában megvalósuló eseményről Nagy Gábor Tibor, a KIK-FOR Kft. és a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetője adott számot.

– Az országos akciót 10. alkalommal szervezték meg, melyhez mi is több évben csatlakoztunk. Tavaly is országos szinten 3000 tonna került a szemeteszsákokba az önkéntesek jóvoltából. Örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a környezettudatos kezdeményezésnek, hiszen számunkra is nagyon fontos a fenntartható fejlődés – jegyezte meg Nagy Gábor Tibor, majd rátért a választott két közterületre.

– Az egyik helyszín Homokbánya, a zöld városrész fejlesztés alatt álló területe, a Téglás utca környéke, a másik az Arborétum és a Kápolna rét által határolt néhány éve telepített erdő rész volt. Mindkettő fontos a város szempontjából, így a mi cégeink szempontjából is. Homokbányán a Kik-FOR Kft.-nek 300 kezelt, illetve saját tulajdonú ingatlanja van, valamint üzemelteti az önkormányzati tulajdonú dolgozói apartmant. Az Arborétum pedig a város tüdeje, az észak-nyugati zöldfolyosója – tette hozzá az ügyvezető.

A munkálatokhoz a kesztyűket, kötözőanyagokat és a zsákokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította, míg a frissítő italokat, a pogácsákat, valamint a fertőtlenítőszert, a kullancsriasztót a Kik-FOR Kft.