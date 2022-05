Ha önnek is van olyan képe, amely valamiért emlékezetes és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, amely 2000 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Ballagás Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus saját iskolás képét osztaná meg. 1954-ben végzett a bajai tanítóképzőben, május 31-én ballagtak el. Sajnos ma már a 31 hallgatóból csak heten élnek. Osztályfőnökük Arató Béla ének-zene szakos tanár volt. Olvasónk az első sorban, az osztályfőnök jobb oldalán látható.

Szüreti bál Lakitelekről Elek Istvánné Budai Erzsébet hat évtized távlatába kalauzolná el a régi fotókat kedvelőket. Ez a felvétel Lakiteleken örökítette meg 1960-ban a szüreti bálozókat.

Ötvenöt év Kecskeméten Szunyog László 55 évvel ezelőtt végzett a Méheslaposi Általános Iskolában. E hét végén tartják az osztálytalálkozójukat, újra összeülnek nosztalgiázni. Az osztályba járt: Kakulya Klára, Skultéti Erzsébet, Nagy Mária, M. Kiss Edit, Timár Mária, Ács Erzsébet, Szabados Anna, Vörös Éva, Schnobár Erzsébet, Rebek János, Tihanics Teréz, Danics Mária, Radics Mária, Szabó Magdolna, Őri Márta, Szabó Mária, Dolbák Katalin, Csőszi Sára, Hajagos Anna, Bagi Mária, Molnár Pál, Kovács László, Kovács Imre, Szunyog László, Könyves János, Katona András, Járdi János, Bontovics András, Pápai László, Balanyi Péter, Bátori László, Szénási László, Katona György. Az osztályfőnök Menyhárt Sarolta volt.

Végzősök Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár ezzel az 1970/71-es tanévben végzett Ágasegyházi úti iskolások tablóképével emlékezne Firtling Endre tanárra, aki hosszú időn keresztül szakfelügyelő volt. Az Ágasegyházi úti oktatási intézményt sokan Firtling-féle iskolának is hívták. A tanárok mindnyájan elkötelezettek voltak az oktatás és a falu iránt.

András testvérek Kecskemétről Glummercz Attila nagyma­máját, Sebestyén Imréné vitéz András Etelkát (hátul, középen) szeretné meglepni közelgő születésnapja alkalmából ezzel a régi családi fotójával. Az 1960-as évek elején készült fényképen testvérei, Márta, Ágnes, Pali és Péter, valamint unokahúguk, Esztike körében látható. Sajnos hatuk közül már csak hárman élnek, emléküket örökre őrzik.

Birkózás Kecskemétről Kovács István József (balról) a sportmúltjából elevenítene fel egy régi fotót. 1971. május elsején a kiskőrösi majálison a birkózást népszerűsítették. A képen Mészáros Györggyel látható. A bemutatón birkózott még többek között Martinovics György, Tóth Zoltán és Tóth Mátyás.