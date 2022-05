Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Olvasói fotó

Hatvan év

Kecskemétről Pásztor Gézáné Bártfay Margit nyugdíjas pedagógus – férjéhez hasonlóan – a 60 éves érettségi találkozójára készül, melyet néhány hét múlva tartanak meg. Olvasónk 1962-ben a Bányai Júlia Gimnáziumban érettségizett. Sajnos ma már több osztálytársuk elhunyt, őket emlékeikben őrzik. Minden öregdiák gazdag, örömökben, gondokban telt értékes életutat járt be.

Olvasói fotó

Régi emlék

Kiskunmajsáról Rácz András Mátyásné Csóti Katalin a hetvenes évekbe kalauzolná el a múltidézőket. A hetvenes évek elején egy április 4-ei ünnep alkalmából várták éppen a szovjet elvtársakat a helyi laktanyából. A három hölgy közül olvasónk a világos kabátban látható.

Olvasói fotó

Írótábor

Kecskemétről Kovács István József költő azt az 1998-as emlékét osztaná meg, amikor a tokaji írótáborban járt. A Tisza partján nagyon szép napokat töltöttek el az irodalombarátokkal együtt. Olvasónk a kép jobb szélén, a néhány éve elhunyt testvére, Kovács Sándor Pál – aki szintén költő volt – a bal oldalon áll.

Olvasói fotó

Száz év

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár fotója a százévesen elhunyt Katona Istvánt idézi meg. A kép Ágasegyházán készült a 2000-es év elején. Olvasónk nagyon tisztelte Pista bácsit, mert maximálisan tisztességes, becsületes ember volt. Sok éven keresztül nem látott, de mindig dalolászott, dúdolgatott. 2013 áprilisában még megérhette a 100. születésnapját, de ugyanazon a napon sajnos el is hunyt.

Olvasói fotó

Norvég király

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója 2002. október 12-én készült, amikor V. Harald norvég király felkereste a kecskeméti repülőbázist. A képen balról jobbra: Baumann Zsolt, Fodor Lajos, V. Harald király, Pintér Zoltán, Sági János tábornokok és Mádl Ferenc köztársasági elnök. A fényképet olvasónk készítette.

Olvasói fotó

Aranylakodalom

Kecskemétről Váradi Ágnes és testvérei szüleiket szeretnék meglepni ezzel a fotóval a közelgő 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából. Váradi László és Oláh Etelka Zsuzsanna 1972. május 20-án kötöttek házasságot, mondták ki az életre szóló igent. 50 éve kitartanak egymás mellett, jóban és rosszban. Három gyermekük, három unokájuk született. Az egész család ezúton kíván nekik sok boldogságot, jó egészséget, kitartást és sok erőt a további évekhez.