Sportverseny

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus felvétele az 1977-es tanévet idézi meg. A sportverseny egyik feladatát teljesíti a tanuló, a padon csúszva kellett lehozni a labdát. A felügyelőtanárok – Horváth Imre, Balogh Józsefné, Kovács Gáborné (jobbról) – ellenőrizték, hogy szabályos legyen az időre történő csúszás.

Ballagás

Lakiteleken Elek Istvánné Budai Erzsébet nagyon szereti felidézni a múltat régi családi fotókkal. Ez a felvétel 1963-as, Lakitelek-Világoshegyen örökítette meg Budai Miklóst (balról) és osztálytársait a ballagáson.

Hős

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár fotója 1914-ben készült Tóth Pálról az első világháborúban, aki hősi halált halt. Az egyetlen unokája, Ilonka szívesen gondol a nagyapjára. Öt gyermeke volt, és távollétében a nagy családot felesége nevelte fel.