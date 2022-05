Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecske­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Szilveszter

Lakitelekről Elek Istvánné Budai Erzsébet szívesen emlékszik vissza a régi szép időkre, melyeket a fotói segítségével gyakran idéz fel. Ez a fotó az 1970-es éveket idézi meg egy Szilveszteri mulatsággal. Lakiteleken a Tiszavirág Vendéglőben buliztak. A bal szélső fiatalember Elek István, mellette Olvasónk, tőle jobbra Budai Margit látható.

Papa és unoka

Kecskemét-Hetényegyházáról Márki Károlyné 1974-es fotóján a két Márki Károly látható, a nagypapa és az unoka. Id. Márki Károly idén lett volna 101 éves. Az unoka pedig a napokban ünnepli 50. születésnapját. Olvasónk ebből az alkalomból kedveskedne fiának, akit a másik fiával, Tamással közösen köszöntenek fel, jó egészséget és sok boldogságot kívánva.

Fronton

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója több mint 100 éves. A császári és királyi 38. Mollináry gyalogezred valamelyik zászlóalja és hadkiegészítő kerete 1868-tól kezdve a hírös városban állomásozott. A 38. ezred részt vett a Nagy Háborúban. Harcoltak Szerbiában, az orosz- és olasz fronton. Az 1915-ös felvételen a IV. Zászlóaljparancsnoka, László őrnagy és a törzs állománya látható az egyik frontszakaszon kiépített fedezék előtt.