Síposné Gizike tanító Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár fotója 60 évvel ezelőtt készült az ágasegyházi általános iskolában, a nagy létszámú elsős tanulókról. Olvasónk szívéhez nagyon közel áll e kép, mert édesanyjának is Síposné Gizike néni volt az elsős tanító nénije, akárcsak ennek az osztálynak. Egy korszak fűződik a nevéhez, fáradhatatlan lokálpatrióta, közösségi ember volt.

Irodalombarátok Kecskemétről Kovács István József költő 1984-be kalauzolná el olvasóinkat. Az Amatőr Költők, Írók Országos Szövetségének tagjai a Margaréta Otthonban adtak irodalmi műsort az idősek napja alkalmából. A felvételen a költők-írók az intézmény vezetőivel és az ünnepelt nyugdíjasokkal közösen álltak össze a fényképész előtt. Balról jobbra, a felső sorban a költők és írók: Kovács István, Kovács László, Herczy Lajos és Czakó Ferenc.

Hajózószemélyzet Kecskemétről, a Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes által beküldött fotó 1958-as. A kecskeméti reptéren a hajózószemélyzet a Li-2 Teve típusú szállító repülőgép előtt látható. Balról jobbra: Lakos Kálmán pilóta, Berkesi László megfigyelő, Varga Lajos hajózószerelő és Ágoston Lajos fedélzeti rádiós.

Mama és unoka Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy 1960-as évekből származó régi családi fotót osztana meg. A felvétel a tavaly elhunyt, szeretett férje családját örökítette meg. A Bujdosó mama éppen az unokával közösen készülődik a főzéshez.

Családi album Lakitelekről Seresné Polgár Julianna egy régi családi fotóval nosztalgiázna, melyen ő és édesanyja látható 1969-ben lakitelek-felsőalpári házuk udvarán. Olvasónk számára nagyon kedves e felvétel, gyermekkora szép pillanatát idézi meg.

Szövőtanfolyam Lakiteleken Elek Istvánné Budai Erzsébet sok fotót őriz a múltból, melyek egy részét felmenőitől örökölt meg. Ez az 1938-as felvétel Nagyszénáson a szövőtanfolyam résztvevőit örökítette meg.

