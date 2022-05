A szakember elmondta azt is, hogy nem csak nyáron, hanem télen is a Csetényi Élményparkban laknak majd a vízibivalyok, ezért hamarosan egy a téli tartásra alkalmas karámot építenek a számukra, ahol az állatgondozói feladatokat is ellátó parkgondozó biztosítja a jószágok számára a takarmányt és az ívóvizet, továbbá felügyel rájuk.

Az állatok egyedszáma várhatóan nem fog jelentősen emelkedni, mert a jelenleg rendelkezésre álló területen nagyjából ennyi bivaly számára biztosított az elegendő táplálék úgy, hogy ne váljon egy kitaposott szikes tájjá a terület.

A későbbi szaporulattal a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. fog majd gazdálkodni, vagy értékesíti a létszám feletti jószágokat, vagy cserélni fogják más rezervátumokban tartott állatokkal.

A vasárnapi gyereknapon ingyen lesz látogatható a Csetényi Élménypark délelőtt 10 órától este 18 óráig, a fizetős szolgáltatások mellett a vízibivalyokat is ingyen lehet majd megnézni. A későbbiek során a nyári időszakban reggel 9 órától este 19 óráig lesz látogatható az élménypark, a kórház felőli főbejáratnál egy fizető automatát szerelnek fel, ahol 200 forintos érmével, vagy pedig bankkártyával megváltható lesz a belépő. A téli nyitvatartási időt később határozzák majd meg.