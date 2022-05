A rendezvényen 79 sátrat állítottak fel, ahol a főzésre felhasznált alapanyagot az izsáki önkormányzat adta. A város vezetése 4-4 kilónyi marha- és birkahúst biztosított a jelentkező családoknak. Így amikor a látogató végig sétált a sátrak között ínycsiklandozó illatok jelezték, hogy az ebédek minőségével nem lesz gond. A 79 közösségből 77 család nevezett a főzőversenybe. Huszonegyen birkát-, a többiek pedig marhapörköltet főztek. Egy csapat minimum 3 főből állt, de családostól együtt inkább nyolc-tíz személy alkotta a sátrak közönségét kicsiktől a nagyokig bezárólag.

A legkisebbek nem fogtak fakanalat, ők ugyanis az ugráló várban dolgozták le az energiájukat. Az időjárás kiváló volt még azok számára is, akik részt vettek a sportdélelőttön, ugyanis jó néhányan lefutották a családi távokat a Kolon-tó partján, minden bizonnyal azért is, hogy helyet csináljanak a leendő igen laktató ebédnek.

A rendezvény támogatásául tombolát is vásárolhattak a résztvevők. A fődíj egy zalakarosi hosszú hétvége volt. A befolyt összegből, most is, ahogy korábban is az általános iskola harmadikosainak az erdei táborának a költségeihez járult hozzá a közönség.

A pörköltfőző verseny eredményei:

Birkapörkölt: I. Fakanálforgatók II. Hycomat banditák III. Digi és társai

Marhapörkölt: I. Családi üzelmek II. Last minute pörkölt III. Almáspiték

A legszebben díszített főzőhely: Tetőfedő team

A legfiatalabb főzők különdíj: Fekete Zsombor és Törőcsik Tibike