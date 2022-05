A határközségben tartott összejövetelen a résztvevők megkóstolhatták a Madaras és környéke Méhész Egyesület mézeit, Tóka-Juhász Hajnalka levendulás finomságait, valamint a Mándity-húsfeldolgozó termékeit is megkóstolhatták a vendégek.

A tanácskozás elején Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke, tartott tájékoztatót a két testületi ülés közötti ügyekről, majd beszámolt a múlt évi költségvetés végrehajtásáról. Előterjesztésében kérte a 2022. évi költségvetés önkormányzati rendelet és közbeszerzési szabályzat módosítását, amit a közgyűlés egyhangúan megszavazott.

Tavaly óta a megyei önkormányzatok feladata a falu-, és tanyagondnoki képzés szervezése. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat több megyével együttműködve felvállalta ezt a feladatot, mivel a szolgálatok felelősségteljes munkájára kiemelten nagy szükség van.

Mint elhangzott: az első képzési turnus lezárult és sikeres vizsgát tettek a tanya- és falugondnokok.

Kicsiny László, a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját is megtárgyalták. Az ügynökség fő feladatai közé tartozik az uniós pályázatok koordinálása, lebonyolítása. Az ügynökség közreműködésével tavaly a tervezett 136 Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) helyett, 146 pályázatot zártak le sikeresen, több mint 16 milliárd forint értékben.

A Magyar Falu Programban is sikeres évet tudhat maga mögött az önkormányzati cég. A tervezett 45 helyett, 77 pályázatot tudtak sikerre vinni, több mint 1 milliárd forint értékben.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2021-es tevékenységét Gaál József elnök ismertette. Tavaly a járvány a kamarai tevékenységekre is rányomta a bélyegét, de mindezek ellenére is sikerekről számolhatott be az elnök. Elkészült, a megyében hiánypótló kiadványként egy pályaorientációs füzet, az Ágazati Kalauz. Hetvenhét rendezvényt is szervezett a kamara, mintegy 4 ezer fő részvételével, melynek fele online formában zajlott le. Gaál József elmondta: továbbra is működtetik a Kiváló Bácskai Termék tanúsító védjegyüket, melyet múlt évben is több tucat bácskai áru nyert el.