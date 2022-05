A harmadik ütem jövő év májusától júliusáig tart. Ekkor új lámpákat kapnak a kereszteződések és turbó körforgalommá építik át az Olimpia utcai körforgalmat. A közvetlen behajtás megszűnik a benzinkútra, amit a bevásárlóközpont kihajtója felől lehet majd megközelíteni. Negyedik ütem jövő augusztus és október között valósul meg. A kezdő csomópont másik ágával és az Olimpia utcai körforgalom másik felét építik ki, valamint a Vízmű utcában és az Izsáki út jobb oldalán dolgoznak.

Kiss Csaba elmondta, hogy a Vízmű utcát teljes terjedelmében le kell zárni, mert csapadékcsatornát építenek. A terelés részleteiről még egyeztetnek.

Az utolsó ütemben a Vízmű utca másik végét építik meg 2023 novembere és 2024 márciusa között.

A projektkoordinátor elmondta, hogy a turbó körforgalmak az Auchan áruház csomópontján található körforgalommal megegyező kialakítású. A gyalogátkelőhelyek a biztonság érdekében középszigettel ellátottak és járda kapcsolattal ellátott buszmegállót is kialakítanak. A Sport utcai körforgalomnak három ága lesz és kialakítanak egy hotel felől megközelíthető 44 állásos parkolót, amihez plusz két mozgáskorlátozott parkolóhely is tartozik.

Két jelzőlámpás gyalogátkelőhely is épül a projekt keretében. Az egyik a Katona József Gimnázium és a Boldogasszony tér között, a másik a GAMF előtt létesül.

A Campus kivitelezője egyébként egy gyalogos felüljárót is kiépít itt a következő években.

Kiss Csaba elmondta, hogy a homokot Ballószög térségéből termelik ki, a homokos kavicsot pedig Bugyi, Délegyháza bányáiból hozzák. A védőréteghez szükséges zúzott követ Tatabányáról hoznak. Betont Kecskemétről, aszfaltot Kiskunfélegyházáról vásárolnak, az autópálya irányából szállítják be a munkaterületre. A projekt részeként több száz fát is ültetnek és füvesítenek, parkosítanak.

A projektkoordinátor elmondta, hogy a lakosság későbbi kérdéseit a [email protected] e-mail címre várják.

A tájékoztatón lehetőség nyílt a beruházáshoz kapcsolódó kérdések megvitatására is. Fotó: Bús Csaba

Az ismertető után a megjelent kecskemétiek kérdezhettek.

Szabó Attila arról érdeklődött, hogy mikorra várható az Izsáki út szélesítése a vízműtől az autópályáig. Elhangzott az II. ütemben valósul meg, ami előkészítési fázisban van, jelenleg tervek finomítása zajlik, kisajátítási tervekkel dolgoznak.

Egy másik Szabó Attila a tereléssel kapcsolatban érdeklődött, hiszen a kerülőutakon most is nagy forgalmi terhelés van. Bíró Judit elmondta, hogy az egyeztetések folyamatban vannak az önkormányzattal és a Magyar Közúttal és a busztársasággal is tárgyalnak. Elhangzott, hogy a nagy terhelésű szakaszokon ideiglenes jelzőlámpát is telepítenek.

A Területszerzési Osztály munkatársa egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy az M5-ös autópályáig tartó II. ütem kisajátításai megindultak, de adásvételi szerződések nem köttettek, mert a tulajdonosok nem fogadták el a vételi ajánlatokat.

Egy Dózsa György úton lakó hölgy kérdésére az előadók elmondták, hogy a kivitelező szerződéses kötelezettsége a passzív zajvédelem, így aki a hatásvizsgálat alapján jogosult, azok számára biztosítják a nyílászáró cserét 2024 márciusáig.