A tervezett új kulturális és sportközpont alapkövét március végén tette le Varga Judit igazságügyi miniszter, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára, Kovács Tamás polgármester és dr. Németh Zoltán, a beruházást végző kivitelező cég vezérigazgatója.

Először 2017-ben fogalmazódott meg, hogy a városközpont rekonstrukciójának részeként az energetikailag és szerkezetileg elavult kultúrház és sportcsarnok helyén egy új központ épüljön.

A meglévő épület már nem tudta kielégíteni a csapatsportok, valamint a kulturális programok iránti egyre növekvő lakossági igényeket.

A képviselő-testület Birkás József tervezőt kérte fel az új épületegyüttes terveinek az elkészítésére, a beruházáshoz szükséges több mint 5,1 milliárd forintot az Emberi Erő­források Minisztériuma biztosította.

A kivitelezési munkálatok a régi épületek bontásával kezdődött, elsőként az öreg sportcsarnokot bontották el, a bontási törmeléket a helyszínen zúzógépekkel darálják apróra, így újra tudják majd hasznosítani. Az egykori tornacsarnoknak már csak a vasszerkezete áll, de azt is folyamatosan bontják el.

A szomszédos művelődési ház az új komplexum megépítéséig fog működni, csak azt követően bontják el, hogy az új épületbe átköltözött. Az új kulturális és sportközpont méreteiben és küllemében is teljesen más lesz, igazi közösségi térként fog működni, valamint hatalmas zöld­felületet is kialakítanak körülötte, és a parkolóhoz elektromos töltőállomásokat is telepítenek.