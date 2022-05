Papp Ferenc zenész-költő és Gyöngyösi Szabó Katalin nem ismeretlen a kecskeméti közönség számára. Mindketten az irodalom terén tevékenykednek. Régóta ismerik egymást, de néhány hónapja már együtt is dolgoznak, közös irodalmi műsorokat készítenek. Ez idő alatt két komplett műsoruk készült el, melyeket bármikor, bárhol elő tudják adni. A harmadik műsor anyagán, szerelem témakörében most dolgoznak. A két kecskeméti irodalmárral próba közben beszélgettünk.

Papp Ferenc a hetvenes évek óta jelen van a hírös város kulturális életében. Régen sokat zenélt, a versírás pedig mindig is az élete része volt. Napjainkban azonban elsősorban az irodalmi körökben aktív. Verseket ír, illetve saját és más költők verseit gitáron kísérve adja elő.

Gyöngyösi Szabó Katalin gyönyörű hangjára, kiváló előadókészségére már a vámosgyörki óvodában felfigyeltek. Szavaló- és szépkiejtési versenyek sokaságán indult, szép eredményeket elérve. Az élet végül messze sodorta az irodalomtól, férje munkája miatt az ország több településén éltek, míg harminc éve Kecskeméten kötöttek ki. A 2000-es évek elején Szénási Pál Bertalan kecskeméti zenész mutatta be a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének, ahol azonnal befogadták, és ösztönözték a versírásra. Mindemellett néhány szinkronmunkát is vállalt Budapesten.

– A Baráti Körben Nagy L. Éva titkár volt az egyik nagy támaszom, rengeteg segítséget kaptam a néhány éve elhunyt költőnőtől. Már gyermekként is írtam verseket, bár ezekből egyet sem tartottam meg. A baráti kör új lendületet adott. A verseskötetem mellett írtam egy könyvet is, melyet a 2014-es El Camino utam ihletett meg. Életemnek egy nehéz időszakán, a válásomon segített át a zarándokút, és reménnyel töltött el. Végiggyalogoltam, végigküzdöttem a 900 kilométert, de megérte, az egész világlátásom megváltozott az egy hónapos út során, melynek története megismerhető a könyvemből – mondta Gyöngyösi Szabó Katalin.

A költő- és regényíró hölgy számára sokat jelentenek a saját művei, segítenek neki átlendülni a nehéz perceken. Elsősorban a szomorúbb érzelmeit írja ki magából verseiben, különböző témákban.

– Én nem az a típus vagyok, akit mindennap megihlet valami. Leginkább akkor írok, amikor nehéz feldolgoznom valamit. Ráadásul van úgy, hogy éjszaka felébredek, és nem hagy nyugodni egy gondolat. Így ma már jegyzettömböt tartok az ágyamnál, ébredéskor lejegyzem a gondolataim, melyet másnap versbe öntök – árulta el Gyöngyösi Szabó Katalin, aki nem csak a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének a tagja. Nagy tisztelője Wass Albert író és költő munkásságának, így a Wass Albert Kört is erősíti, és a közelmúltban elhunyt K. Szabó Benedek versmondóval is sokat szerepelt együtt. Közös műsorokat készít még Tohai Andreával, a Molnár Gitár Band is felkérte egy-egy dalszöveg felolvasására a fellépésre, és most már Papp Ferenccel is együtt dolgozik.

Papp Ferenccel való barátsága több évre tekint vissza, közösen azonban csak most kezdtek el dolgozni.

– Mindig is csodáltam Katalin hangját, ráadásul kiválóan ír – tette hozzá Papp Ferenc. – Nagyon örülök, hogy most közösen dolgozunk, tematikus irodalmi műsorokban gondolkozunk. A költészet napja után e hétvégén ismét Pirtóra utazunk, ahol a helyi települési rendezvényen, a Bucka Napon lépünk fel. Műsorunkban a természetre, az anyák és a gyermekek köszöntésére fókuszálunk, a saját verseink mellett nagy magyar költőket is megidézünk, sok-sok zenével – mondta a zenész-költő, aki családi szálon kötődik Pirtóhoz.