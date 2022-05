Több fecskeféle is költőhelyének választja hazánkat.

Somogyi Júliától, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensétől megtudtuk, hogy a fecskék közül a városokban leggyakrabban a molnárfecskékkel találkozhatunk, amelyek szívesen építik az épületek homlokzatára sárból és növényi anyagokból álló fészkeiket. A füsti fecske viszont inkább épületek belső tereiben fészkel, gyakran istállókban vagy vizes élőhelyek közelében. A partifecske pedig hosszú fészkelőüregét természetes vagy mesterséges úton létrejött függőleges homok-, agyag- vagy kavicsfalakba ássa.

– Mindhárom fecskefaj Afrikában telel. Tavasszal az elsőként visszatérő fecskékkel már akár március végén találkozhatunk, de zömében április-május során érkeznek a költőterületekre.

A fiókák június-július során repülnek ki a fészkekből, szeptemberben pedig elindulnak a telelőterületre

– mondta el a szakember.

Bírságra számíthat, aki leveri a fecskefészket!

Köztudott, hogy a partifecske, a molnárfecske és a füsti fecske is védett faj, természetvédelmi értékük 50 000 forint.

– A természet védelméről szóló törvény kimondja, hogy „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása” – hívja fel a figyelmet a szakember.

A természetkárosítás bűncselekmény, jogi következményekkel jár.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a fecskekolóniák zavartalan költésének biztosítása törvényi kötelezettség!

A fecskefészkek eltávolítása és a fecskék riasztása hatósági engedélyhez kötött tevékenység. A költési időszakban a fészkek eltávolítása és a partifecskék költőüregeinek bolygatása tilos, mivel azzal meghiúsulna a költés, elpusztulnának a fészekben lévő tojások vagy a fiókák is! A fecskék nemcsak a szúnyogokat tizedelik meg, de életüket is nagy élmény közelről nyomon követni. A fészkek alá tehetünk úgynevezett „fecskepelenkákat”, így megelőzhetőek az ürülék által okozott kellemetlenségek is. A fészkek eltávolítására adott esetben épületek felújítása során lehet szükség, ilyen esetben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által kiadott hatósági engedéllyel csak az abban meghatározott időben és módon kerülhet sor, amennyiben az nem jár az állomány tartós sérelmével.

Ha esetleg valaki engedély nélkül veri le a fecskefészket, 50 ezertől 200 ezer forintig terjedő büntetést kaphat. Ha pedig bizonyíthatóan fecske egyed is elpusztul (legyen az kifejlett madár, fióka vagy tojás), egyedenként 50 ezer forinttal növekszik a bírság. Kettő egyed elpusztulásától pedig már bűncselekménynek számít. Aki fecskefészek-leverést tapasztal valahol, a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságnál vagy az illetékes kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályánál tehetünk közérdekű bejelentést.

Mi is segíthetünk a fecskéknek

Somogyi Júlia elmondta, hogy fontos a környezetünkben élő fecskék zavartalan életének biztosítása, például azzal, hogy nem akadályozzuk őket a fészkelésben. Városokban hasznos lehet például kisebb saras terület kialakítása, ahol a madarak fészekanyagot gyűjthetnek. Mesterséges fecskefészkeket is kihelyezhetünk a fészkelésre alkalmas helyekre. A fecskék számára elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű repülő rovar jelenléte. Ez a természetes vizes élőhelyek megőrzésével, fecskebarát állattartó telepek működtetésével, városokban pedig a kémiai szúnyogirtás mellőzésével segíthető elő.