A hagyományos horgászköszönés a „Görbüljön!” mellett a szanki horgásztónál a bányászköszöntés, azaz a „Jó szerencsét!” is teljesen természetes. A község a felemelkedését az 1960-as évek közepén odatelepült olajiparnak köszönheti és néhány éven belül a szabadidő hasznos eltöltésére is komoly igény mutatkozott, így született meg a horgászegyesület. Az 1972-ben megalakított Olajbányász HE tagsága a régi tőzegbánya területén kialakított tavakon hódolhatott szenvedélyének.

A régi időket Provics István, az egyesület elnökhelyettese idézte a múlt szombati horgászverseny eredményhirdetése előtt.

Mint elhangzott: hamar bebizonyosodott, hogy mekkora igény van erre a kikapcsolódási formára, hiszen 1979-ben már 160 tagja volt az egyesületnek.

A legendás időszak azonban véget ért, amikor a privatizáció során új tulajdonosai lettek a területnek és a szanki horgászoknak új lehetőségek után kellett nézniük. Szakács József elnöksége idején, 2010-ben az önkormányzat segítségével, egy uniós pályázaton elnyert 34,5 millió forintból kezdték el építeni a Szanki Horgásztó és Pihenőparkot. A munkákkal igen jól haladtak, és egy év múlva már horgászversenyt rendezhettek az új tónál.