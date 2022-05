A csapatok létszámát nem határozták meg, mivel nem verseny volt, így akadtak közöttük fiatalok, középkorúak, de idősebbek is, csak úgy, mint férfiak és nők is. Az ügyesebbek fel is dobták a palacsintákat, hogy aztán megfordítva essen vissza a palacsintasütőbe.

Amíg az érdeklődők végig nézték a kínálatot, közben szólt a zene a még jobb hangulat kedvéért, emellett pedig különböző versenyeket is rendeztek. Voltak olyanok akik kéz használat nélkül ettek palacsintakelyhet, néhányan pedig óriáspalacsinta-evésben is összemérhették tudásukat, ők főleg gyerekek voltak.

Szombaton déltől, egészen este hat óráig lehetett válogatni a különböző ízek között. A vásárlók minél többet fogyasztottak, a sütők annál több bevételt tudtak elérni, amivel jótékonykodtak. A fesztivál nagyon jól sikerült, így minden valószínűség szerint lesz folytatása is.