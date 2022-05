Fokozott tempóban dolgoznak a Kalocsa–Meszes kerékpárút helyreállításán. A turistahajókat is rendszeresen fogadó dunai kikötőhöz vezető szakasz később egy kiterjedt hálózat része lesz, de a város addig is szeretné biztonságban tudni az erre közlekedőket, így nemrég elrendelte a felújítást, mert húsz év alatt szinte semmilyen karbantartás nem történt rajta.

A kerékpárút hosszú évek óta balesetveszélyes. Ennek okozója éppen a területet látványossá, az utat árnyékossá varázsoló fasor, amelynek gyökerei helyenként feltörték, eldeformálták a burkolatot. A közlekedők csak kiemelt figyelem mellett, sok bosszúság árán tudták használni, viszont most végre kiszintezik, szakaszonként újrabetonozzák. A munkálatokat még a múlt hónapban jelentette be a városháza, jelezve: a felújítás április 25-től több hónapon át okozhat fennakadásokat a közlekedésben, és rendszertelen időközönként lezárásokra is szükség lesz.

Az alig több mint két hete kezdődött helyreállítás Kalocsa belterületéről indult és a Duna felé halad – viszonylag gyorsan, hiszen a múlt hét végére az öt kilométeres szakasz 40 százalékával már végeztek is. A munkások a szükséges helyszíneken feltörték a burkolatot, kivágták az útban lévő gyökérzetet, alapot ástak az új betontábláknak, majd kiöntötték őket. Eddig közel két kilométeren javították ki az úthibákat és hajtottak végre padkarendezést. Ha tartják a tempót, akkor a vakáció kezdetére ismét jó minőségű kerékpárúton lehet közlekedni.