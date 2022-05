A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szervezésében megvalósuló kezdeményezés célja, hogy az óvodások a szakképzett sportedzők vezetésével játékos formában ismerkedjenek a futballal. Az óvodásoknak készült program célkitűzése a gyermekek sokoldalú mozgáskultúrájának fejlesztése, a sportolás népszerűsítése, a tehetségek felfedezése és egyesületekbe történő közvetítése – tudtuk meg Horváthné Gellért Emőkétől, a kunszállási óvoda vezetőjétől. Elmondta, az edzéseket két munkatársa, Balog Pálné és Provics Józsefné tartja heti rendszerességgel. A játékos foglalkozásokra 28 középső és nagycsoportos kunszállási gyermek jár. Az óvoda vezetője kiemelte,

az edzéseken a futball szabályait, valamint magát a labdajátékot különböző vetélkedők, játékok keretében sajátítják el a gyerekek. A labdával való ismerkedés és munka célja többek között, hogy a gyerekek elsajátítsák azokat a mozdulatokat is, amelyek majd a csapatjáték során szükségesek lesznek.

Azt is megtudtuk, hogy a kunszállási óvoda csapatai rendszeresen részt vesznek a Bozsik Fesztiválon. Az elmúlt két évben a világjárvány okán elmaradtak a találkozók, az idei nevelési évben azonban ismét megrendezték a nagyszabású Bozsik Fesztivált Kiskunfélegyházán, ahol a félegyházi gyerekek mellett a környező települések óvodái is részt vettek, így lehetőség adódik megismerni a többi intézmény csapatait is.

Horváthné Gellért Emőke szerint a Bozsik Program azért is hasznos a részt vevő gyerekek számára, mert sikerélményt biztosít, erősíti a gyerekek összetartását, a kommunikációs készséget, nem mellesleg pedig kimozdulnak a megszokott komfortzónájukból, ezáltal fejlődik az alkalmazkodó- és kudarctűrő képességük is. Javul a gyerekek mozgáskoordinációja, megtanulják az egymás iránti tiszteletet és elfogadást – sorolta a program előnyeit az óvodavezető. Azt is hozzátette, hogy az intézményt fenntartó helyi önkormányzat minden tekintetben segíti az óvoda folyamatos fejlesztését, nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a gyermekek kellemes környezetben nőhessek fel.

Ennek egyik bizonyítéka az a rekortán burkolatú multifunkciós sportpálya is, amelyet nemrégiben adtak át. A Bozsik-focira járó gyermekeknek is hatalmas ajándék a szabad levegőn történő edzésekhez. Kiemelte, hogy a Bozsik Fesztiválra való eljutást is az önkormányzat segíti, a gyerekeket a falubusszal szállították a félegyházi Honvéd-­pályára.