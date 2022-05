Korábban már beszámoltunk arról, hogy július 10-én tartanak időközi választást Kecskemét 9. számú választókerületében, mivel az eddigi fideszes önkormányzati képviselő, dr. Szeberényi Gyula Tamás az április eleji választáson országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. A Fidesz-KDNP színeiben Jánosi Istvánt indítják jelöltként az időközi választásokon, akit pénteken, a főtéren megtartott rendezvényen dr. Salacz László és dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét országgyűlési képviselői, valamint Szemereyné Pataki Klaudia polgármester közösen mutatott be.

Dr. Salacz László a Fidesz kecskeméti csoportjának vezetőjeként elmondta: egyhangúan támogatták Jánosi István indítását. Dr. Szeberényi Gyula hozzátette, amikor belekezdett az országgyűlési választási kampányába, már előre gondolkodott, hogy győzelme esetén, ki az, aki méltán folytathatná munkáját a belvárosi választókörzetében.

Jánosi Istvánt régóta ismeri, többször dolgoztak együtt. Van politikai tapasztalata, és alpolgármesterként is segítette a közgyűlés munkáját. Jó szívvel ajánlja utódjának.

Jánosi István mesélt magáról a sajtótájékoztatón. Az 52 éves jelölt 1998-2006 között volt tagja a kecskeméti közgyűlésnek, alpolgármesterként, illetve az egyik széchenyivárosi választókerület képviselőjeként. Jelenleg a sport területén tevékenykedik. A KESI Vízilabda szakosztály vezetője és edzője, valamint a Hírös Sport Kft.-nél sport szakmai referens.

– Nagy megtiszteltetés a jelöltségem, bízom a győzelmemben. A feladat ugyanakkor némi teher is, hiszen egy elismert, nagy tiszteletnek örvendő képviselő munkáját folytathatnám, mely nagy kihívás is egyben – jegyezte meg a jelölt.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is támogatását fejezte ki. Öröm számára, hogy a párt olyan jelöltet választott, akinek van tapasztalata, már nyert is egyéni választókörzetben, és dolgozott alpolgármesterként is. Az elmúlt több mint 15 évben megsokszorozódott a város munkája, megváltozott a lakossággal való kapcsolattartás csatornái, a social media irányába tolódva. Jánosi István személyében olyan jelöltet lát, aki már bizonyított, és képes segíteni a város stabil fejlődését, a közgyűlés munkáját.