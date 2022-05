A megjelent polgárőröket és a meghívott vendégeket Puska Ferencné levezetőelnök köszöntötte. Elsőként Vizi Sándor elnök emlékezett meg az alapítás évéről, 1997-ről. Mint mondta, akkor nagyon fertőzött volt Pálmonostora és környéke a bűnözéstől. Huszonnégyen úgy gondolták, hogy ez ellen valamit tenni kell, és megalapították a polgárőr egyesületet. Kovács Lászlót választották meg elnöknek, de néhány hónap múlva lemondott, és 1998 tavaszán, Vizi Sándort bízták meg az elnöki teendőkkel, azóta is ő vezeti az egyesületet. Nagyon sokat segített, és segít most is Bába Csaba körzetimegbízott, és vissza tudták szorítani bűnözést.

Vizi Sándor beszámolt az előző évben végzett munkájukról. A vírus miatt a szolgálataikat át kellett szervezni, mert a 65 év felettieket nem lehetett szolgálatba osztani. Jelenleg 44 fő a létszámuk. Segítették az időseket és az önkormányzat munkáját is. Az elnök büszke arra, hogy pályázati pénzből ruhákat tudtak vásárolni.

Az elmúlt évben a bűncselekmények száma Pálmonostorán tovább csökkent.

Ez az eredmény annak köszönhető, hogy a polgárőrök fegyelmezetten, a lakossággal és a rendőrséggel összefogva látták el feladataikat. Közös szolgálatok a rendőrséggel is, hozzájárultak a bűnözés visszaszorításához. Nagy figyelmet fordítottak az általános iskolára és valamennyi intézményre. Az elmúlt évben 480 alkalommal 5600 órát teljesítettek, 89 alkalommal 840 órát közös szolgálatban töltöttek el a körzeti megbízottakkal. Minden helyi rendezvényt biztosítottak, részt vettek az oltópontokon is öt fővel.

Bencsik János és Palatinusz Ferenc pedig kiváló polgárőr jelvényben részesült.

Vizi Sándor mindenkinek megköszönte a segítséget, és a végzett munkát, és azt kérte, hogy a kitűzött feladatoknak tegyenek eleget, szem előtt tartva a lakosság elvárását, hogy nyugodt, békés bűnüldözés mentes településen élhessenek. Az idei év feladatai között említette, hogy községük területén még kevesebb legyen a bűnözés. Nagy figyelmet szeretnének fordítani a pályázatok figyelésére és élni is akarnak ezzel.

Fontos feladatuknak tartják a fiatal polgárőrök beszervezését, és a szolgálatok minél jobb ellátását.

Továbbra is jó kapcsolatokat akarnak ápolni a hozzájuk kötődő szervezetekkel, intézményekkel.

– 1997 a közbiztonsági válság záró éve volt, mert azt követően, ha lassan is, de tudták normalizálni. Ebben az időben szinte folyamatosan jöttek létre a polgárőr egyesületek – mondta Túrós András. – Meg lehet teremteni a közbiztonságot, ha arra van állami elhatározás, és meg van hozzá az eszközpark, amivel rendet és biztonságot lehet teremteni. 25 évvel ezelőtt 450-500 ezer bűneset fordult elő az országban, most pedig 150 ezer körül van, tehát gyökeres változások történtek. A civil társadalom bevonása a bűnmegelőzésbe, szükségszerűen jelentkezik. A magyar polgárőrségre egész Európa figyel, hangsúlyozta az országos szövetség elnök. Örülök annak, hogy kaptam egy keresztmetszetet arról, hogy működik ez az egyesület és úgy működik, ahogyan azt elképzeltem, amihez szívből gratulálok, tette hozzá.

Cseszkó László polgármesterek három szó jutott eszébe a polgárőrökről, még pedig az önzetlenség, önkéntesség és az önfeláldozás.

Önkéntesen és önzetlenül végzik a munkájukat, de önfeláldozóan is, mert a családtól, saját maguktól is időt vesznek el a polgárőrök, és teszik ezt a közért, amiért köszönet illeti meg őket. Továbbra is azt kérte, hogy ugyan úgy dolgozzanak, mint eddig. A településvezető megemlítette, hogy térfigyelő kamerákat szeretnének felszerelni, már a nyár folyamán, hogy ezzel is visszatartsák a randalírozókat.

Csorba Sándor a megyei szövetség alelnöke is megköszönte a polgárőrök munkáját, mert a megyei szövetség hasznos és kiemelkedő tagjai közé tartoznak. Arra kérte a helyi polgárőröket, hogy ha lehetőségük van rá, akkor segítsenek be a migráció elleni védelembe. A megyéből május hónapban ugyanis 1000 fő polgárőr teljesített már szolgálatot.