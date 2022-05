A leveleken azoknak a szanki gyermekeknek a nevei szerepelnek, akik előző évben születettek. Az emlékmű felállításának ötlete Rékasiné Dr. Oláh Gizellától származott, az ősi magyar motívumokkal díszített Születések fáját pedig Balatoni Tibor fafaragó készítette. Az évek során újabb fákat állítottak, így már három Születések fája díszíti a községházával átellenben lévő parkot. A családokat köszöntötte Rékasiné Dr. Oláh Gizella, aki ezúttal mint nagymama is érintett volt a levelek gyarapodásában.

A szombati ünnepségén – amit a helyi óvodások és a Tarsoly együttes fellépése színesített – összesen 29 új levelet csavarozhattak az apukák és nagyapák a fákra. Varga Ferencné polgármester, aki szintén érintett volt nagymamaként is az ünnepen, elmondta, a Szankról elszármazottak is fontosnak tartották, hogy gyermekeik nevei felkerülhessenek a fákra. Az egybegyűlteket köszöntötte Mák Kornél, a megyei közgyűlés alelnöke, majd Kósa István tiszteletes kért áldást a családokra, melynek tagjai a levelek felerősítését követően megkongathatták a Születések harangját is.