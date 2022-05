Szerda délután és este Bács-Kiskun megye több pontján is jégesővel kísért zivatarhullám söpört végig. Előbb Kecelen, Kunfehértón és Kiskunhalason alakult ki nagyobb zivatargóc, borsó és dió nagyságú jég potyogott. Este fél kilenc körül egy még hevesebb zivatarcella alakult ki a megye déli részén, a Baja környéki településekre csapott le nagy erővel.

A legtöbb segélyhívás Madarasról és Vaskútról érkezett a katasztrófavédelemhez, pingponglabda és őszibarack nagyságú jég esett mindkét településen, házakat, autók szélvédőit verte szét a jég.

Vaskúton a település nyugati, illetve észak-nyugati részén alig maradt olyan ház, ami ne sérült volna meg.

A Táncsics utcában egy kétgyermekes család háza vált szinte lakhatatlanná, a jégeső leverte a cserepeket a tetőről, a beázott mennyezet több helyen leszakadt, az udvaron álló nemrégen vásárolt autót is szétverte a jég. Hasonló károkról számoltak be a környező házak tulajdonosai is, sok helyen a rengeteg jég által összetört cserepek borították az utcákat és az udvarokat.