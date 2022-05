A gyerekek az ügyességi versenyszámok mellett az alkotókészségükről is tanúbizonyságot adhattak. Az egykori iskola járdái megteltek az általuk készített színes krétarajzokkal visszahozva ezzel a régi idők emlékeit, amikor még szüleik kisgyermekként pingálták tele őket ugyanitt. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is jól érezték magukat, szívesen bolondoztak a gyerekekkel. Kivették részüket például a kötélhúzó versenyből, vagy a már klasszikusnak számító „limbózásból”. A rendezvényen részt vett a Tiszaugon elszállásolt ukrán család is három gyermekükkel, akiket a helybeliek nagy szeretettel vettek körül és ebben a viszontagságos helyzetben sikerült mosolyt csalni az ő arcukra is. A rendezvényt záró szalonnasütés után mindenki elégedetten és boldogan tért haza.