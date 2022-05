A szakemberek a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa És Vidéke szervezetnél érdeklődve kerestek 12 olyan nyugdíjast, akik örömmel vennének egy ilyen készüléket az otthonukban, mert például egyedül élnek, vagy betegségeik miatt nem biztos, hogy időben észlelnék, ha kigyullad náluk valami.

A kalocsai tűzoltók képviseletében Betlen Zsolt tűzoltó alezredes mutatta be az eszközöket azoknak a nyugdíjasoknak, akik személyesen is meg tudtak jelenni a csütörtöki előadáson. A tiszt közölte: tapasztalataik szerint az ilyen berendezések évről évre sok életet mentenek meg, hiszen már kisebb füst esetén is riasztják a lakásában talán éppen alvó idős személyt, így a mérgezéseket, égési sérüléseket, halálozásokat is jó eséllyel megelőzik.

Mint elmondta, az eszköz nem helyettesíti a szén-monoxid-mérőt, így kiegészítésképpen annak beszerzését is javasolja.

A lakástüzek korai észlelésére alkalmas készülékeket a győri Somogyi Elektronic Kft. ajánlotta fel a XII. Országos Kéménykonferencián – ebből a keretből jutott 12 darab a kiválasztott kalocsai időseknek. A helyi tűzoltóság kérdésünkre megerősítette: a korukból adódóan figyelmetlenebbé váló idősek otthonában nagyon érdemes hasonló szenzort elhelyezni, hiszen egy percen belül jelzik a füstöt, ezáltal nemcsak az életveszély, hanem a jelentősebb anyagi kár is nagyobb eséllyel elkerülhető.