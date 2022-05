Még a tanév elején nyitotta újra a gyakorlatban hasznosítható fogyasztóvédelmi ismeretek terjesztését ösztönző pályázatát az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az általános és középiskolák egészen a nyári szünidőig bármikor benyújthatják jelentkezésüket a hatodik alkalommal meghirdetett kiírásra.

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet már eddig közel száz oktatási intézmény érdemelte ki, köztük a most kitüntetett kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, az intézmény januárban adta be a pályázatát.

– Intézményünk évek óta foglalkozik a környezetünk védelmével, a fenntarthatóságra nevelés hatékony pedagógiájának kidolgozásával, ösztönös viselkedési formák kialakításával, mert tudjuk, hogy a tudatosan nevelt gyermekeinken múlik földünk hosszan tartó jövője – hangoztatta Dózsáné Mohos Mónika, az intézmény igazgatója a cím átvételekor. Kiemelte, hogy a tanórákba épített folyamatos nevelés mellett számos tanórán kívüli programba is bevonják a diákokat, mint például a papírgyűjtés, használt elemek gyűjtése, a Föld napja alkalmából végzett virágütetés, az elsőosztályosai számára a most már hagyományosnak mondható faültetés, a Víz világnapi programok, pénzügyi előadások, tudatos és biztonságos internethasználat. – Odafigyelünk és felhívjuk a figyelmet a túlfogyasztásra, amelyet a mindennapi életünk során a felesleges energia-és vízfogyasztással eredményezünk, miközben egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk ennek javítása érdekében. Ösztönözzük tanulóinkat a kerékpáros közlekedésre is, ami a környezettudatosabb szemléletmódot tudja kialakítani bennük – tette hozzá az intézményvezető.