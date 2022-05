Basky András polgármester a város tavalyi gazdálkodását a Covid-járvány okozta nehézségek ellenére is stabilnak nevezte és pénzügyileg jó évet zártak, az önkormányzat kedvezően zárta a bevételek és kiadások mérlegét. A polgármester elmondta, hogy az eredeti előirányzat szerinti tervezett bevétel kétmilliárd 615 millió forint volt, a teljesülés pedig hárommilliárd 44 millió forint. A költségvetés szempontjából a saját bevételek mellett fontosak voltak az állami támogatások és a pályázati források. A helyi idegenforgalmi adóból tavaly július 1-től 4,5 millió forint bevételük volt, bírságokból és pótlékokból hétmillió folyt be. Működési támogatásra egymilliárd 31 millió forintot kaptak. Az önkormányzat tavalyi kiadása kétmilliárd 493 millió forint volt, egyenlege pedig több mint 551 millió forint. Sebők Márta, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy tavaly nem kellett hitelt felvennie a városnak a működéshez, enélkül tudták finanszírozni kiadásaikat. Kiemelte: látható, hogy a korábbi évek megtakarításai elfogytak, melyeket beruházásokra, pályázatok önrészére költöttek. Ezért amennyiben csökkennek az adóbevételek, mérsékelniük kell a további fejlesztéseket, mert nincsenek szabad felhasználású tartalékok. A zárszámadást a testület egyhangúlag elfogadta. Ugyancsak egyhangúlag elfogadta az idei költségvetés-módosításáról szóló rendelet tervezetet a testület.

A módosításra többek között azért van szükség, mert a szeptemberben induló bölcsőde új munkatársakat kíván a működéséhez.

Nem csak az élet egyre drágább napjainkban. Ülésén tárgyalta a testület a Lajosmizsei Köztemető szolgáltatási díjainak emelését, melynek rendelet tervezetét elfogadta, azzal a kitétellel, hogy egyes részletek további egyeztetést kívánnak.

Idén novembertől jelentősen emelnék a sírhelyek 25 évre szóló megváltási díját.

Basky András ismertette, hogy milyen mértékű árváltozás tartozna az egyes sírhely kategóriákhoz, azzal indokolva a döntést, hogy 2014 óta változatlanok a díjak. Az I. osztály egyes sírhelye 20 ezer forintról 25 ezerre, a kettes sírhely megváltásának ára 25 ezerről 35 ezerre emelkedne. Eddig nem volt lehetőség hármas, négyes és hatos sírhely megváltásra, a módosítással ez is lehetővé válna 60, 70 és 110 ezer forintért. A II. osztály egyes sírhelyének ára 15-ről 20 ezerre, a kettes 20 ezerről 30 ezerre emelkedne, és itt is lenne hármas, négyes és hatos 50, 60 és 110 ezer forintért. A gyermek sírhelyek megváltása továbbra is díjmentes lenne.

Csökkentenék viszont az exhumált (hantos) sírhelyek megváltásának árát. A földhantos nyughelyek esetében az eddigi ár 75 százaléka, a sírkövesnél az 50 százaléka lenne. Ez kizárólag a nem hozzátartozó általi újraváltásra lenne érvényes, első megváltás esetén. Több képviselő jelezte, hogy ebben kiskapus lehetőség rejtőzik, hiszen nem minden esetben lehet egyértelműen megállapítani, hogy ki rokon, s ki nem. A megoldást azért ösztönözné kedvezménnyel az önkormányzat, hogy a gondozatlan sírok újuljanak meg.

A kripta 60 éves megváltását 90 ezer forintról 150 ezerre emelnék. Az urnasírkertben található urnasírhelyek 25 éves megváltásának árát is emelnék. Az egy urnahely 25-ről 30 ezerre, a két urnás hely 50 ezerről 60 ezerre, a négy urnás 100-ról 120 ezerre emelkedne. Az emelés az urnafülke megváltását is érintené. Az urnafaban egy urnát 10 évre 30 ezer forintért lehetne elhelyezni az eddigi 20 ezer helyett, 25 évre pedig 30 helyett 45 ezerért. Két urnát 10 évre 35 helyett 45 ezer forintért, 25 évre pedig 50 helyett 65 ezerért. A közölt árakat még ÁFA is terheli. Az előterjesztés értelmében az egyéb temetői szolgáltatások díja is emelkedne. A testület megszavazta a tervezetet, de további finomítást javasol.