Az önkormányzat 3,356 milliárd forint vissza nem térítendő uniós illetve hazai támogatást nyert a Károly Róbert körút hiányzó szakaszának megépítéséhez, amit 1,071 milliárd forinttal egészített ki saját forrásból. Utóbbival a területszerzéseket finanszírozták, így összesen 4,427 milliárd forint összköltségvetéssel bír Kecskemét egyik legfontosabb úthálózati elemének kialakítása.

A projekt keretében mintegy 1135 méter hosszú, hét méter szélességű, aszfaltburkolatú, kétszer egysávos közút létesül. Az északi oldalon a közvetlen szomszédos ingatlanok megközelítése, valamint a meglévő földutak csatlakoztatása érdekében a főpályával párhuzamosan 4,5 méter széles zúzottkő burkolattal ellátott szervízút is épül. A tervezett gyűjtőút déli oldalán az úttal közel párhuzamosan vezetett 2,5 méter széles, kétszer egysávos önálló kerékpárutat építenek ki, valamint attól másfél méter széles zöldsávval elválasztva külön nyomvonalon vezetett 2,25 méter széles gyalogjárda épül. A Margaréta utcától az 5. számú főútig terjed az érintett terület, melynek két pontján is körforgalmat alakítanak ki: az Irinyi utca végében egy szimpla, az 5. számú főúton lévő becsatlakozáson egy turbó körforgalom segíti a gördülékeny haladást. A szakaszon három helyen alakítanak ki autóbuszöblöket és közvilágítási hálózatot is kiépítenek.