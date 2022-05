Jánoshalma természetfotósa, dr. Ötvös Géza, aki a település környéki természeti értékeket fénnyel örökíti meg, mesélt a műsorban a térségről.

Némethné Légrády Kinga a Bácsalmási Turisztikai Információs Központ vezetője a Bácsalmás környéki természeti és kulturális látnivalókról a Bácsalmás kincseiről készülő Mesekönyvről beszélt a Backnang Emlékkútnál, valamint felkötötte a Bácsalmás szalagját az Országjáró Vándorbotjára.

Tubánszki István mélykúti gyékényfonó, kosaras alkotásairól mesélt Domokos Istvánnak, Vancsura Józsefné pedig Jánoshalma híres ipartörténeti emlékhelyről mesélt, mutatta be az olasz várkastélyokra emlékeztető Felső-bácskai Hengermalom múltját.

Szénási László Bácsalmás nevezetes épületeit alkotta meg méretarányos makettekben, amelyekről Czifra Szilvának mesélt. Csémy László az Ízes Bácska Egyesület elnöke bunyevác birkapörköltet készített káposztával és sváb trollnudlit fejes salátával. Barta Tiborné Gáll Ágnes a Bácsalmási Finomságokat, a helyi alapanyagokból készült szörpöket, ivóleveket és fűszerkrémeket mutatta be.

Doszpod László mélykúti cukrász a bácskai rétes készítésének fortélyaiba avatta be rádió hallgatóit, míg Kiss István a jánoshalmi macskanyomas tarhonya elkészítését mesélte el.

Bozóki Gáborné a mélykúti születésű ötvös művészről Szvetnik Joachimról mesélt, aki a magyar koronázási jelvények azonosításán és hazaszállításán munkálkodott.

Az adásban szó esett a bácsalmási Muity malomról is, amely egykor Vankó Endre dédnagyapjáé volt és szeretné felújítani.

A jánoshalmi Nagy Liliána alumíniumból készült bonsai fáit mutatta be Nagy Margit mikrofonja előtt, Keresztényi Attiláné pedig a kávékapszulákból készült alkotásait mutatta be.

A több órás élő műsorfolyamban megszólalt Bányai Gábor a térség országgyűlési képviselője, Czeller Zoltán Jánoshalma, Kovács Tamás Mélykút és Németh Balázs Bácsalmás polgármester is.

Pálfi Gábor a bácsalmási Agráripari Zrt. igazgatója büszkén mesélt az angol telivérek tenyésztéséről, amelyek a Kincsem Parkban versenyeznek, Fekete Renáta a Bács-Kiskun Szabadidősport Szövetség elnökségi tagja pedig a térség sportrendezvényeiről beszélt.

Az óvónőből lett keramikus, a jánoshalmi Agócs Mária a fazekas mesterség alapjairól beszélt, amit szívesen megtanít bárkinek, a bácsalmási Barta Ágnes pedig a bunyevácok kedvelt hangszerét a tamburát mutatta be az Országjáró hallgatóinak.

Brandschott Csaba a mélykúti téglamúzeum tulajdonosa szívesen gyűjti a mesélő régi tárgyakat, igazi érdekességeket mutatott be az adásban.

Bemutatkozott a műsorban Orgoványi Anikó költő, képzőművész a „Himnusz festője”, aki több település, így szülővárosa Bácsalmás himnuszát is megírta

és Nemes András nemzetközi sportjogász a Bácsalmáshoz Kötődőek Baráti Körének alapítója is.

Németh Balázs polgármester helyezte el Bácsalmás staféta ajándékát, Czellez Zoltán polgármester pedig Jánoshalma ajándékát az Országjáró Kincsesládába.

Igazi zenei csemegével szolgáltak a jánoshalmi Pöndölösök citerazenekar tagjai is, akik Magyar Magdolna vezetésével saját készítésű citerákon muzsikáltak az Országjáró hallgatóinak. És ami az adásból ugyan kimaradt, de komoly derültséget keltett a jánoshalmi rögtönzött rádióstúdióban, amikor Domokos István felelős szerkesztő is együtt citerázott a jánoshalmi asszonyokkal, akikről kiderült az is, hogy nem csak ügyesen citeráznak, de kiváló a humorérzékük is.