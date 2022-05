Az igazi fürdőszezon jó egy hónap múlva indul, de a Kupi Beach Bár már hetek óta fogadja a vendégeket. A tóparti vendéglátóipari egységet a folyamatos külső és belső megújulás jellemzi. A konyhát megduplázták, bővítették a teraszt, illetve hamarosan beüzemelik a fatüzelésű pizzakemencét is.

– Mindig is a vendéglátás valamelyik területével foglalkoztunk, habár az első próbálkozásunk egy webáruház volt, de sajnos erre a szolgáltatásra akkoriban még nem mutatkozott olyan igény, mint manapság. Később fesztiválokra jártunk a rendezvénysátrunkkal, ahol elsősorban italokat árultunk. Egyre többen megismertek bennünket, nyitottunk egy kávézót, majd egy büfét a halasi buszpályaudvaron, ahol már egy picit foglalkoztunk ételekkel is. Négy éve jött a lehetőség, hogy beszálljunk ennek a bárnak az üzemeltetésébe, és hamar megtapasztaltuk, hogy elsősorban nem az italokra, hanem az ételekre lenne igény a strandolók részéről – sorolta Böbi, akit szinte mindenki a becenevén ismer.

– Arra próbáltunk törekedni, hogy ne megszokott dolgokat kínáljunk, így állítottuk össze az étlapunkat, de még a találásban is igyekszünk eltérni a megszokottól. A minőséget és a kiszolgálás gyorsaságát is előtérbe helyeztük, de mindenben próbálunk egyediek maradni – tette hozzá Andor, akinek felszolgáló az alapszakmája, éttermekben, hotelekben, majd hét évet a kereskedelemben is dolgozott.

Mint a fiatal pár mesélte: eleinte csak hétvégenként nyitottak ki, mert nem akarták feladni a munkahelyeiket, hiszen nem tudták, hogy miként alakul a vállalkozás sorsa. Időközben jött egy lehetőség számukra, hogy telente Svájcban dolgozhassanak. A 2020-as szezonban már teljes nyitvatartással működött a tóparti bár, de a következő teleket is a svájci síparadicsomban töltötték, ahol hasznos tapasztalatokat szereztek.

Most azonban eldöntötték: vége a téli-nyári váltásnak, innentől csak a Kupi Beach Bár fejlesztésével, működtetésével foglalkoznak, ahol a családjukból többen is dolgoznak. A tóparti vendéglátóhelyet egyébként sokan kedvelik a családias hangulat miatt.

– Hogy honnan jött nekünk az elkötelezettségünk a gasztronómiához? Jómagam nem vagyok szakmabeli – kommunikáció szakos a végzettségem –, de Andorral járjuk az országban az éttermeket. Rengeteg helyen voltunk és megkóstoltuk az újdonságokat, amiket otthon is megpróbálok elkészíteni. Innen ered, hogy próbálunk kreatívabban gondolkodni, mert látjuk a trendeket és azt, hogy mi az a minőség, amit szeretnénk elérni – mondta el Böbi.

Mint a Törzshely játékunk kategóriagyőztesei megfogalmazták:

Az a célunk, hogy szeretnénk önmagunknak meg a környéknek is bebizonyítani, hogy egy ilyen kicsi helyen, ha egyedi vagy, akkor is létre tudsz hozni valamit, amit szeretnek az emberek.

Szürkemarha-burger és sajtos rettenet

Roston karaj baconnel, lilahagyma-lekvárral, azaz a lila tál először csak a dolgozóknak készült, de ma már az étlapra is felkerült. A vendégek kedvencei között van a szürkemarha-burger, aminél még népszerűbb a „sajtos rettenet” hamburger, aminek alapja többféle sajtból készül, amihez saját hentesük készíti a húspogácsaalapot. Glutén- és laktózmentes, gyermek-, valamint vegetáriánus ételek is szerepelnek a kínálatban. A családok a közeli játszótér miatt is szívesen foglalnak helyet a teraszon. Az egész tófürdő területén működik a vendéghívó rendszerük, így nem kell várni az ételek elkészültére, hanem értesítést kapnak, amikor mehetnek a megrendeltekért. A bárnál két év óta SUP felfújható szörfdeszkát is lehet kölcsönözni, mert a sportolás ezen formája is hamar népszerűvé vált.