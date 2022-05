Virág Andrást legtöbben az Exatlon Hungary Bajnok csapatából ismerik, ugyanis részt vett a harmadik évadban, majd pedig az All Star-évad Bajnok csapatában is szerepelt, ahol a korábbi műsorokból már ismert versenyzők legjobbjai küzdöttek meg egymással.

A fiatal sportoló nagy sikert aratott a gyermekek körében. Bemelegítéssel kezdte a bemutatkozását a tornacsarnokban, majd játékos vetélkedőn vehettek részt a diákok.

Ezek mellett valamennyi osztály a Szelfizde fotóautomata jóvoltából különleges tárgyakkal fényképezkedhettek, az elkészült fotókat pedig mindannyian haza is vihettek.

A tanulóknak lehetőségük nyílt továbbá lovaskocsikázásra, és Kovács András alias Holden Rose író jóvoltából előadást hallhattak az egészséges életmódról. Egy különleges vetélkedőt, az acrosportot is kipróbálhatták a diákok. Ennek az volt a lényege, hogy időre, képek alapján kellett akrobatikus elemeket bemutatniuk. Voltak olyanok, akik nehezebb gyakorlatokat is bevállaltak, de olyanok is, akik az egyszerűbbeket.