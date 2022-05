Folytatódik a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, valamint megvalósul a város gazdasági-műszaki ellátó és szolgáltató szervezet telephelyének teljes körű rekonstrukciója.

– A csapadékvíz-elvezető rendszer felújításának költségeit a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán elnyert 250 millió forintos támogatásból finanszírozza a város önkormányzata. A kivitelezési munkálatok a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, várhatóan még ebben a hónapban elindulnak. Tavaly a Hársfa, a Széchenyi és a Táncsics utca csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztésére 30 millió forintot költöttünk, melyből megvalósult a záportározó tisztítása, bővítése, az odavezető csatornák rekonstrukciója, szikkasztómező létrehozása. Az újabb pályázati sikernek köszönthetően tavasszal kezdődhet meg a Petőfi, a Rákóczi, a Bocskai, a Bercsényi, a Városkert, az Alkotmány, a Fülöp György és az Epreskert utcát érintő beruházás – részletezte Vörös Sándor polgármester.

A másik nagyberuházásnak a város gazdasági-műszaki ellátó és szolgáltató szervezet telephelyének teljes körű felújítása, fejlesztése ígérkezik.

A beruházás költségeire a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP II.) keretében jutott 150 millió forint támogatás az önkormányzatnak.

– Mindemellett több kisebb projekt is megvalósul. A Magyar Falu Programban elnyert támogatásnak köszönhetően folytatódik a városközponti járdák felújítása. Befejezéséhez közelednek az óvodák udvarának rekonstrukciós munkái, az új játszóeszközök telepítése. Készülünk a Petőfi-emlékévekre is, melynek nyitórendezvényét márciusban tartottuk. A kulturális programok mellett megvalósul a művelődési ház színpadának modernizálása. Húszmillió forintot költünk a Petőfi-emlékházra. Az összeg felét az épület rendbetételére, a fennmaradó pénzt állandó kiállításokra fordítjuk. Megtörténik a fűtésrendszer cseréje, a villamos hálózat felújítása, valamint egy vizesblokk is kialakításra kerül. Folyamatban van a Petőfi Sándorhoz köthető Nagy Pál-féle ház rendbetétele, az épület múzeumfunkciót fog kapni – tette hozzá Vörös Sándor.