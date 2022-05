– Igyekeztünk úgy feldolgozni a témákat, hogy külsős előadókat, szakembereket hívtunk meg az intézményünkbe, valamint a gyerekekkel látogatást tettünk külső helyszínen is. A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.-től Szabados Gábor tartott előadást a hulladékkezelésről és -feldolgozásról. A víz témakörében Müller Róbert tanár úr a víz és a vízpart élővilágát mutatta be a gyerekeknek, akik nagy érdeklődéssel hallgatták őt. Egy helyi őstermelő bemutatta a sajtkészítés folyamatát, az elkészült termékeket később meg is kóstolhatták a gyerekek. Arra is volt lehetőségünk, hogy egy kistermelőnél a fóliasátorban termesztett növényeket, virágpalántákat megtekinthettük – összegezte Kisszabó István tanár, a témahét felelőse.

Mindezek mellett a helyi pékségben közvetlen közelről megszemlélhették a gyerekek a kenyér és a péksütemények előállításának folyamatát, gyűjtöttek szemetet a településen, a PET-palackok újrahasznosításaként játékot, perselyt készítettek.

Egy kis művészetet is vittek a projekthétbe, a Ferenc-csatornáról különböző eszközök segítségével (zsírkréta, vízfesték, pasztellkréta) képeket készítettek a diá­kok, amit ki is állítottak. Kalácsot is dagasztottak, amit a projekt zárónapján meg is kóstolhattak a gyerekek. A programok lebonyolításához nagyon sok segítséget kaptak az önkormányzattól, a szülői szervezettől és a szülőktől is.

Az intézmény először vett részt ilyen témahét­projektben, de a résztvevők szerint nagyon tartalmas hetet tudhatnak maguk mögött, ahol a gyerekek és a pedagógusok is nagy örömmel végezték a feladatokat.