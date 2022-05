A birkanyírás olyan készség, amit minden valamirevaló tenyésztőnek érdemes elsajátítania. A birkanyírásra nem csak higiéniai okokból van szükség, hanem azért is, hogy az állatok ne süljenek meg saját gyapjukban a forró nyári hónapok során. Éppen ezért minden évben a legelőre való kihajtás előtt nyírták meg a jószágokat – tudtuk meg Rózsa Páltól, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripar Szakközépiskola igazgatójától. Azt is elmondta, hogy a juhok nyírására azért is fontos, mert a többi állattal ellentétben nem vedlik le a szőrüket, pontosabban a gyapjukat, ami összefüggő bundát alkot az állat testén.

Egy-egy állatról akár tíz kilogramm gyapjú is lenyírható, ennek a tisztaságtól függően 30–75 százaléka hasznosítható textilipari célra. Bár a gyapjú az egyik legfontosabb állati eredetű textilipari nyersanyag, napjainkban nincs rá jelentős kereslet – részletezte az igazgató.

Míg korábban a pásztorkodással foglalkozó gazdáknál a gyapjú volt a fő bevételi forrás, ez mára már elenyésző bevételt jelent. Napjainkban inkább a bárány eladásából van bevétele a gazdáknak. Mivel hazánkban még mindig alacsony a bárányhús fogyasztási aránya, inkább a külföldi piacokon adják el a szaporulatot. A minőségi bárányhús előállításához azonban nem elegendő a legeltetés, szükséges a megfelelő takarmányozás is. Többek között ezt is megtanulhatják a diákok a tangazdaságban, ahol jelenleg mintegy harminc juhot tartanak, elsősorban azzal a céllal, hogy a diákok mindent – az elletéstől, a szaporításon át, a takarmányozásig – megtanulhassanak a juhtenyésztésről. Több fajta is van az állományban, így például magyar merinó, suffolk, texel, és Ile de France – sorolta Rózsa Pál.

Fotó: Vajda Piroska

Az igazgató arról az örömteli tényről is beszámolt, hogy egyre nagyobb a mezőgazdasági szakmák népszerűsége. A beiskolázási adatok ismeretében elmondta, hogy a mezőgazdasági technikus szakmára jelentkeztek a legtöbben, második helyen a sütő-cukrász technikus, harmadik a gazda, negyedik a pék-cukrász és a népszerűségi sorrendben ötödik a hentes szakma. Összességében a következő tanévben 129 kilencedikes diák kezdi meg tanulmányait a félegyházi Mezgében.