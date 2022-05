A napirendi pontok tárgyalása előtt a meghívott vendégek közül a Bajavíz Kft. ügyvezetőjének és a bácsalmási rendőrőrs vezetőjének tehettek volna fel kérdéseket a résztvevők.

Németh Balázs polgármester a témákhoz kapcsolódóan elmondta, hogy az elmúlt időszakban a víztorony rekonstrukciós munkálatai miatt a település egyes részein a napi csúcsfogyasztási időszakban a szokásos hálózati nyomástól való eltérés volt tapasztalható. Az utóbbi időben több közlekedési baleset is történt, amiknek a helyszíne gyakran megismétlődik. A kisvárosban három kritikus helyet állapítottak meg: a Kossuth utca és a Köztársaság utca kereszteződése, a Kossut utca és a Szent János utca kereszteződése, valamint a Szent János utca Bácsbokod irányából történő bevezető szakasza. Ezeket a részeket a közeljövőben az illetékes szakemberekkel bejárják és javaslatot tesznek a közlekedésbiztonság javítása érdekében.

Az intézményvezetők tájékoztatást adtak az elmúlt évben végzett tevékenységükről, majd ezt követően a település első embere ismertette az elnyert pályázatokat és a jövőbeni elképzeléseket.

Szuhai Balázs választópolgár felszólalásában továbbra is szorgalmazta azt a kezdeményezést, hogy adjanak be pályázatot külterületi utak javítására. Elmondása szerint a madarasi elágazástól a horgásztóhoz vezető dűlőút rekonstrukciójára az egyik nagyobb vállalkozó korábban már tett támogatási ajánlatot, amiből az esetleges önrész biztosítható lehetne. A tanyasi utak állapotához kapcsolódóan felvetődött az a kérdés, hogy a település keleti oldalán található Dobokai út bizonyos szakaszán is szükség lenne tereprendezésre. Mint kiderült, az önkormányzat közszolgáltatója hosszú időn keresztül építési hulladékot szállított erre a területre. A feldolgozási és a szétterítési munkák azonban nem folytatódtak, s így a közlekedési feltételek sem javultak.