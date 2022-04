Másfél éve egy önkormányzati lakóingatlan is összedőlt a földkábel fektetése közben a Szilády Áron utcán, az ügyben rendőrségi nyomozás folyik. A problémák azóta csak tovább szaporodtak, a legtöbb ingatlantulajdonos arra a panaszkodik, hogy előzetes bejelentés nélkül bontják fel a gépkocsibejárókat, a járdákat, valamint, hogy sok helyen nem megfelelően állítják helyre a felbontott területeket.

– A Telekom, mint szolgáltató végezteti a kábelfektetést. A munkálatok lakossági igény alapján zajlanak – közölte közösségi oldalán Fülöp Róbert polgármester, aki mivel folyamatosan érkeznek a lakossági jelzések, ezért újabb helyszíni bejárást kezdeményezett.

– Ha megtiltanánk a munkavégzést, akkor a televíziós és internetes szolgáltatás silány minősége miatt érkezne jelzés, így a teljes tiltásra sajnos nincs lehetőség, de a munkavégzés minősége okán valóban van ok az újabb egyeztetésre – írta a polgármester a közösségi oldalán, aki arról is tájékoztatott, hogy a város honlapján az elmúlt egy évben, amióta a cég ilyen típusú munkát végez, tizenhárom alkalommal adott általános tájékoztatást az önkormányzat a munkálatokkal kapcsolatban, az egyedi tájékoztatás azonban nem a város, hanem a kivitelezést megrendelő cég feladata, ezt is vizsgálni fogja az önkormányzat.