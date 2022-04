A virágvasárnapi szentmise a bevonulást felidéző körmenettel kezdődik. Ilyenkor a hívek pálmaágakkal, hazánkban főként barkavesszővel köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek üdvözölték Krisztust. Ezt a barkacsokrot a mise előtt megszenteli a pap. Így történt ez virágvasárnap a kiskunhalasi Szent Péter és Pál Római Katolikus Főplébánia temploma előtt is, ahol Hozdik Zsolt plébános áldotta és szentelte meg a barkaágakat.

A barkavesszőnek a néphagyomány szerint is fontos szerepet töltenek be, gyakran a földbe tűzték, hogy elűzze a kártevőket, védjen a mennydörgéstől és a villámlástól. Virágvasárnap tilos a munka, de a mulatság is, hisz a nagyböjt utolsó hetében vagyunk. A hagyomány szerint ilyenkor érdemes elültetni a virágmagokat is, hiszen így szépek és illatosak lesznek.