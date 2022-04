A legtöbb hazai kosbor un. pionír fajként viselkedik, vagyis nyílt felszíneken (például felhagyott homok- és tőzegbányákban, gyepek felnyíló foltjain) jelenik meg, de ideális élőhelyi feltételek, a gombakapcsolat (mikorrhiza-partner), és a megporzó rovarok jelenléte esetén tartósan képesek megtelepedni a zárt gyepekben is. Egy-egy tő akár százezres nagyságrendben bocsátja ki porszemnél is kisebb magjait bízva abban, hogy néhány közülük olyan helyre is eljut, ahol adottak számára az életfeltételek. Ezután többnyire elég sokáig tart, mire előbújik és virágzik az ifjú kosbor, a piros madársisaknál ez például akár 15 év is lehet.

Rózsaszín színváltozatú agár sisakoskosbor. Fotó: Molnár László

A legkorábban nyíló orchideánk az agár sisakoskosbor (Anacamptis morio/Orchis morio). Hegyi réteken, lápréteken, száraz- és félszáraz gyepeken, cserjésekben egyaránt előfordul, így most sokfelé találkozhatunk vele az országban. A Duna-Tisza közén elsősorban homoki sztyeppréteken, illetve a szikesekbe ékelődő löszös magaslatokon bukkanhatunk rá április közepétől egészen júniusig. Ha szórványosan is, de szinte a teljes Kiskunságban előfordul, így érdemes nyitott szemmel járnunk. Magassága virágzáskor 6-20 (-35) centiméter, tőlevelei sötétebb fűzöldek, a virág általában bíboros lila, a külső lepellevelek zölden csíkozottak. Az egyes virágok mérete 0,5-0,7 centiméter, a füzér hossza körülbelül 5-8 centiméter, általában 8-20 virág alkotja. A nagyobb állományokban gyakoriak a halvány virágú, akár krémszínű példányok és a különböző színárnyalatok is.

Mint minden, hazánkban előforduló kosborfaj, az agár kosbor is védett, így gyűjtése, károsítása szigorúan tilos! Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10 ezer forint.