Több mint 2,2 milliárd forint támogatást nyertek a választókerület önkormányzatai az új kiíráson, tájékoztatta hírportálunkat Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője. A kormányzati támogatás segítségével tovább folytatódhat a csapadékvíz-elvezetés kiépítése, az épületenergetikai fejlesztésekkel pedig költséghatékonyabbá válhatnak fontos intézmények. A legalacsonyabb odaítélt támogatás 34 millió, a legmagasabb közel egy milliárd forint.

Zsigó Róbert úgy fogalmazott: a közös célokból közös sikerek születhetnek.

– Azért dolgozunk, hogy folyamatosan fejlődjön a Bácska. Az elmúlt időszakban jelentős előrelépéseket értünk el, amelynek eredményeként javult az itt élők életminősége. A célunk, hogy ez a folyamat a jövőben tovább folytatódjon – mondta.

A beruházásokkal kapcsolatban Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke elmondta: a megye továbbra is elkötelezett a településfejlesztések ügyében.

– A célunk az, hogy a koordinálásunk segítségével további sikereket érhessünk el. Ezt a térség és az itt élők szempontjából is elsődleges feladatunknak tekintjük – tette hozzá az alelnök.

A települések számára fontos intézmények válhatnak energetikailag jóval korszerűbbé Dunafalván 104 millió forintból, Felsőszentivánon 86 millió forintból, Dávodon 117 millió forintból, és Csávolyon is 220 millió forintból fejleszthetnek ebben az évben. A kiíráson sikeresnek bizonyult Baja, ahol az Ady Endre Városi Könyvtár gyermekrészlegének épületét mintegy 56 millió forintból korszerűsíthetik, energetikai szempontból megújulhat a Damjanich utcai óvoda több mint 34 millió forintból, ahogy a Pszichiátriai Betegek Otthona is megközelítőleg 142 millió forintból. Baja városa ezen kívül 961 millió forintot fordíthat fenntartható települési közlekedésfejlesztésre is. Bátmonostoron mintegy 110 millió forintból folytatódhat a csapadékvíz-elvezetés kiépítése, míg a polgármesteri hivatal épülete 72 millió forintból válhat korszerűbbé. Felsőszentivánon 164 millió forintból fejlődhet a közpark, Nemesnádudvaron pedig 150 millió forintból folytatódnak a csapadékvíz elvezetésének munkálatai.