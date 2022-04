A Dohány utca, figyelemmel a mellette található gazdálkodó szervezetek kamionforgalmára is, megerősített, dupla rétegű aszfaltcsíkot kapott, és már a nemesített útpadka kialakítása zajlik. A Farkas János utcában pedig teljes szerkezetű új utat kellett építeni, mert ott eddig csak földút volt. Itt az útalap kialakításának földmunkái a végéhez közelednek. Ez az útépítés nemcsak az ott lakók számára fontos, hanem az utca névadójának, a Kerekegyházát 1856-ban újratelepítő Balatoni Farkas János emlékének is adózik, méltóvá válik az út minősége a névadójához. A munkálatok jó ütemben haladnak, a kivitelező által vállalt határidő előtt, várhatóan már április vége előtt átadásra is kerülnek.