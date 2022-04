A kemping vendégszáma tavaly jelentősen nőtt 2020-hoz képest. Összesen 4743 belföldi és 2515 külföldi vendégéjszakát regisztráltak, a külföldiek 70 százaléka német volt, de sok holland és cseh turista is ellátogatott a kempingbe. Összesen 15 országból fogadtak vendégeket az elmúlt esztendőben.

Tavaly számos karbantartási, felújítási munkát is meg tudtak valósítani.

Egyebek mellett megtörtént a kültéri medencék burkolatának javítása, a szivattyúk cserje és javítása, medencetisztító robotot szereztek be, valamint az elektromos hálózatot felújították, kibővítették a betörésjelző rendszert, illetve a szaunákat érintő felújítások is elvégezték. A nagyobb fejlesztésekre az önkormányzat biztosította a forrást. A járvány miatt 2020-ban és 2021-ben is négy-négy hónapon át kellett bezárni a fürdőt, az elmaradt vendégforgalom miatti árbe­vétel-kiesés komoly hatással volt a fürdő üzemeltetésére, amelyet részben a kiadások csökkentésével, részben pedig bértámogatással tudott ellensúlyozni az üzemeltető.