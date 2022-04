A keleti sün hazánkban védett emlős faj, természetvédelmi értéke 25 ezer forint. Októbertől téli álmot alszik, amelyből akkor ébred fel, ha a külső hőmérséklet eléri a 15 Celsius-fokot. Szaporodási időszaka körülbelül áprilistól augusztusig tart.

Kertünkben is megbújhatnak a sünök

A sünök természetes élőhelyei az erdők, cserjés területek voltak, de manapság már a városi parkokban, de akár a kertünkben is gyakran találkozhatunk velük. Ez az élőlény a bozótos területeket kedveli leginkább, ahol biztonságosan indulhat éjszakai zsákmányszerző útjaira, nappal pedig a sűrű növényzet között megbújva alhat. Elsősorban földigilisztával, rovarokkal, csigákkal táplálkozik, de olykor gerinces állatokat és gyümölcsöket is fogyaszt.

Nappali búvóhelyét, ellőhelyét és téli szállását a kertünkben is megtalálhatja, és a megfelelő körülmények kialakításával mi is tudjuk segíteni ebben.

A nagyobb rőzsehalmok és komposztrakások jó fészkelő- és telelőhelyet biztosítanak a sünök számára, ha azokat hosszabb ideig háborítatlanul hagyjuk. A sűrű bokorcsoportok és sövények búvóhely és táplálkozás szempontjából is nagyon hasznosak. Tűzifa rakások alapi részén is kialakíthatunk kisebb üregeket, melyeket a sünök elfoglalhatnak, illetve készíthetünk úgynevezett „süngarázst” is fából, melyet bokrok alatt, avarral fedve lehet elhelyezni.

Körültekintően bolygassuk a kertünkben található rőzse-, levél és komposzthalmokat, hiszen könnyen előfordulhat, hogy alatta éppen egy süncsalád lakik. A hideg időszakban a téli álmot alvó sünök, nyáron pedig a fészekben megbúvó kölykök szinte észrevehetetlenek a tüskékre gyűlt avar miatt, és nem is tudnak elmenekülni a vasvilla vagy más kerti szerszám elől. Somogyi Júlia, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referense, ezért felhívja a figyelmet arra, hogy

mindig alaposan ellenőrizzük, nincs-e esetleg sün a kupacban, ha mégis találnánk ott egy kistüskést, óvatosan helyezzük vissza a megbontott halmot.

– A kertünkben lévő, sünök számára alkalmas rakásokat lehetőleg egyáltalán ne bolygassuk főleg a telelési és a szaporodási időszakban, és semmiképpen se égessük el őket – mondta el Somogyi Júlia. – A sünök mozgását segíti, ha kertünk kerítése átjárható számukra. Jól megközelíthető helyre esetleg egy tiszta cserépalátétbe tehetünk ki nekik vizet. A sünök néha megdézsmálják a kutya vagy a macska eledelét is, de célzottan etetni nem szükséges őket.

A legjobban úgy tudjuk őket segíteni, ha olyan kertünk van, amelyben megtalálhatóak a sünök számára megfelelő táplálékok is, ilyen például a földigiliszta, a csiga, vagy különböző rovarok.

– A sünök mentésére és etetésére akkor lehet szükség, ha a telelési időszakig a fiatal sünök nem tudnak elegendő tartalékot felhalmozni, vagy ha például gázolás következtében elpusztult anyasün kölykeire bukkanunk. Ilyen helyzetekben azonban érdemes szakértő segítségét kérni, hogy a legmegfelelőbb ellátásban részesülhessenek – tanácsolja a szakember.