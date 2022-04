Emellett besegítenek a gyűjtőpontokon és a budapesti ügyfélfogadás munkájába is. Az igazgató hangsúlyozta: rendkívüli összefogásban segítik őket a társszervek. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a katasztrófavédelem, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskemét polgármestere és a Kecskeméti Városrendészet mindent megtesz munkájuk megkönnyí­téséért. A regionális igazgatóság az adott megyei rendőrséggel közösen feltérképezte a regisztráció nélküli menekülteket. Ebben még civil szervezetek, helyi önkormányzatok is segítették őket, így elérték a nyilvántartásba nem vett menekülteket is.

Az is fontos feladatuk, hogy azokat, akik hazánkban maradnak, integrálják a munka világába, illetve segítsék azokat a harmadik országbeli állampolgárokat is, akiknek ukrán tartózkodási engedélyük van, mert például ukrán egyetemen tanultak.

Ők ideiglenes tartózkodásra jogosító iratokat kapnak, és az a cél, hogy egy hazatérési program keretében saját országukkal felvegyék a kapcsolatot. Az igazgató tapasztalata: sokan közülük úgy döntenek, hogy hazánkban próbálják befejezni tanulmányaikat, vendéghallgatóként. Németh Krisztina szerint csakúgy, mint a térség számára, nekik is nehéz ez az időszak, megfeszített erővel segítik az oltalomért folyamodókat.

– De minden fáradság ellenére felemelő az, amikor megköszönik munkánkat, és visszajelzést kapunk arról, hogy miként találták meg helyüket azok, akik nemrég mindent elvesztettek. Sokat jelent a társszervek, családgondozók köszönete is, ami a jól végzett, értékes munka visszaigazolása számunkra – zárta gondolatait az igazgató.